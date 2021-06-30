"В борьбе между европейскими ценностями и ценами - побеждают цены": почему Меркель и Макрон решили помириться с Путиным

Правительства Франции и Германии выразили желание возобновить встречи на высшем уровне с президентом РФ Владимиром Путиным. Другие страны ЕС с этим не согласились. Но осадочек остался. Почему руководство Франции и ФРГ так «топит» за РФ и что важно понять украинцам, «Телеграфу» рассказал эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин.

По мнению Дмитрия Золотухина, для анализа последних заявлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в отношении возобновления отношений с РФ, которые очень огорчили многих украинцев, следует учитывать две вещи.

«Во-первых, позиция ведущих стран по поводу Кремля радикализируется. Так, Лондон, например, продемонстрировал, что готов к лидерским и проактивным действиям, защищая свои национальные интересы. А также готов переигрывать Россию на ее же "поле", то есть в инфопространстве. Вашингтон, в лице Байдена, продолжает конструктивное противодействие Кремлю, несмотря на публичную мягкую риторику. Что же касается Берлина и Парижа, то, видимо, они решили выбрать иной стратегический путь и причиной тому является второй аспект, который нужно учитывать, — отмечает эксперт. - Потому что, во-вторых, и в Германии, и во Франции грядут выборы лидеров этих стран. Меркель уже точно уходит с поста, однако будет бороться за победу своего однопартийца. А Макрон очень хочет быть переизбранным на второй срок. Хотя прошедшие во Франции региональные выборы показали, что сделать ему это будет очень нелегко».

Главным, что требуется для любых выборов, являются деньги и ресурсная поддержка, напоминает Дмитрий Золотухин.

«Ни для кого не является секретом, что внушительные французский и немецкие бизнес-активы, которые продуцируют доходы, находятся в России, - подчеркивает он. - Таким образом, Меркель и Макрон хотят, в первую очередь, отстроить свою политику от Вашингтона и Лондона - по причине бытующего в европейском сообществе скепсиса по отношению и к США, и к Великой Британии. А, во вторую очередь, хотят получить поддержку тех "сильных мира сего", кто зарабатывает на бизнесе с Кремлем (в основном, это, конечно, нефтегазовая сфера). С моей точки зрения, глобально в подходе наших якобы партнеров ничего не изменилось. В борьбе между европейскими ценностями и европейскими ценами - побеждают именно цены».

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен уверяет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель своим предложением об участии России в саммитах Евросоюза преследовала цель обозначить четкий курс политики ЕС по отношению к РФ.

Как сообщал "Телеграф", из-за инициативы Меркель подключить Россию к диалогу в формате саммитов ЕС министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вызвал "на ковер" послов Франции и Германии.