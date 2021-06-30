Скачать
Среда, 30.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Зеленский 2.0: готовится ли президент ко второму сроку и сможет ли кто-то его остановить
Зеленский 2.0: готовится ли президент ко второму сроку и сможет ли кто-то его остановить
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
"В борьбе между европейскими ценностями и ценами - побеждают цены": почему Меркель и Макрон решили помириться с Путиным
"В борьбе между европейскими ценностями и ценами - побеждают цены": почему Меркель и Макрон решили помириться с Путиным
России удобно "слить" Лукашенко, путинские войска не уйдут из Беларуси после учений: озвучен прогноз
России удобно "слить" Лукашенко, путинские войска не уйдут из Беларуси после учений: озвучен прогноз

"В борьбе между европейскими ценностями и ценами - побеждают цены": почему Меркель и Макрон решили помириться с Путиным

"В борьбе между европейскими ценностями и ценами - побеждают цены": почему Меркель и Макрон решили помириться с Путиным
08:05 Сегодня Телеграф

Правительства Франции и Германии выразили желание возобновить встречи на высшем уровне с президентом РФ Владимиром Путиным. Другие страны ЕС с этим не согласились. Но осадочек остался. Почему руководство Франции и ФРГ так «топит» за РФ и что важно понять украинцам, «Телеграфу» рассказал эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин

По мнению Дмитрия Золотухина, для анализа последних заявлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в отношении возобновления отношений с РФ, которые очень огорчили многих украинцев, следует учитывать две вещи.

«Во-первых, позиция ведущих стран по поводу Кремля радикализируется. Так, Лондон, например, продемонстрировал, что готов к лидерским и проактивным действиям, защищая свои национальные интересы. А также готов переигрывать Россию на ее же "поле", то есть в инфопространстве. Вашингтон, в лице Байдена, продолжает конструктивное противодействие Кремлю, несмотря на публичную мягкую риторику. Что же касается Берлина и Парижа, то, видимо, они решили выбрать иной стратегический путь и причиной тому является второй аспект, который нужно учитывать, — отмечает эксперт. - Потому что, во-вторых, и в Германии, и во Франции грядут выборы лидеров этих стран. Меркель уже точно уходит с поста, однако будет бороться за победу своего однопартийца. А Макрон очень хочет быть переизбранным на второй срок. Хотя прошедшие во Франции региональные выборы показали, что сделать ему это будет очень нелегко».

Главным, что требуется для любых выборов, являются деньги и ресурсная поддержка, напоминает Дмитрий Золотухин.

«Ни для кого не является секретом, что внушительные французский и немецкие бизнес-активы, которые продуцируют доходы, находятся в России, - подчеркивает он. - Таким образом, Меркель и Макрон хотят, в первую очередь, отстроить свою политику от Вашингтона и Лондона - по причине бытующего в европейском сообществе скепсиса по отношению и к США, и к Великой Британии. А, во вторую очередь, хотят получить поддержку тех "сильных мира сего", кто зарабатывает на бизнесе с Кремлем (в основном, это, конечно, нефтегазовая сфера). С моей точки зрения, глобально в подходе наших якобы партнеров ничего не изменилось. В борьбе между европейскими ценностями и европейскими ценами - побеждают именно цены».

 Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен уверяет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель своим предложением об участии России в саммитах Евросоюза преследовала цель обозначить четкий курс политики ЕС по отношению к РФ

Как сообщал "Телеграф", из-за инициативы Меркель подключить Россию к диалогу в формате саммитов ЕС министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вызвал "на ковер" послов Франции и Германии.

 

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 270

Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Франция, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Золотухин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Швеция - Украина: видео страшной травмы Беседина
02 "Эта команда заслужила победу": первые слова Шевченко после победы над шведами
03 Швеция - Украина: Бущан пропустил гол после рикошета (видео)
04 Сборная Украины в эмоциональном матче со Швецией пробилась в четвертьфинал Евро-2020 (видео)
05 Сборная Англии в прагматичном стиле переиграла немцев и прошла в 1/4 Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Будешь бояться всю жизнь&quot;: в Запорожье мужчина зверски избил бывшую, но полиция не реагирует
"Будешь бояться всю жизнь": в Запорожье мужчина зверски избил бывшую, но полиция не реагирует
Фрегат ВМС Нидерландов заставил нервничать российских военных в Черном море: видео инцидента
Фрегат ВМС Нидерландов заставил нервничать российских военных в Черном море: видео инцидента
Аномальная жара убила десятки людей в Канаде, но это еще не предел
Аномальная жара убила десятки людей в Канаде, но это еще не предел
Какой праздник 30 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 30 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь