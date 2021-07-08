Великобритания вновь обратила свой взор на Крым

В Министерстве иностранных дел Великобритании в четверг, 8 июля, опубликовали доклад "О правах человека и демократии - 2020", в котором перечисляются нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает в четверг "Радио Свобода".

В докладе говорится, что на территории Крымского полуострова и России продолжаются преследования религиозных и национальных меньшинств, а также диссидентов.

"Продолжающиеся преследования религиозных меньшинств, в том числе задержания Свидетелей Иеговы, которые были названы "экстремистскими" и потому запрещены. В Крыму де-факто российские власти продолжили преследовать группы меньшинств и диссидентов, используя произвольные аресты, пытки и запугивания для ограничения основных свобод. По меньшей мере 109 политических заключенных остались под стражей в России и Крыму, в том числе 72 крымских татарина, многие из них содержались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам и жестокому обращению или им было отказано в медицинской помощи", - говорится в документе.

Кроме того, в МИД Великобритании констатируют, что Россия отказывается предоставить международным мониторинговым организациям доступ на оккупированный полуостров.

Как сообщалось, 6 июля ПА ОБСЕ приняла резолюцию, в которой осуждается оккупация Россией Крымского полуострова и отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины.

Ранее, 23 июня, корабль Черноморского флота РФ открыл огонь по курсу следования эсминца ВМС Великобритании у берегов оккупированного Крыма. Великобритания заявила, что такого инцидента не было, а эсминец королевских ВМС осуществлял "мирный проход водами Украины".