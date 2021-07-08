Скачать
Четверг, 08.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В "Слуге народа" не оставляют надежд "сбить" Кличко: назван еще один кандидат в главы КГГА
В "Слуге народа" не оставляют надежд "сбить" Кличко: назван еще один кандидат в главы КГГА
"Олимпик" снялся с УПЛ
"Олимпик" снялся с УПЛ
Итоги дня 8 июля: обыски в КГГА, протесты в Киеве, вето закона о ВККС
Итоги дня 8 июля: обыски в КГГА, протесты в Киеве, вето закона о ВККС
Зеленскому не стоит ждать комфортных переговоров в Берлине и Вашингтоне - аналитик
Зеленскому не стоит ждать комфортных переговоров в Берлине и Вашингтоне - аналитик

Великобритания вновь обратила свой взор на Крым

Великобритания вновь обратила свой взор на Крым
Обновлено 21:38 Сегодня Телеграф

В Министерстве иностранных дел Великобритании в четверг, 8 июля, опубликовали доклад "О правах человека и демократии - 2020", в котором перечисляются нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму. 

Об этом сообщает в четверг "Радио Свобода".

В докладе говорится, что на территории Крымского полуострова и России продолжаются преследования религиозных и национальных меньшинств, а также диссидентов.

"Продолжающиеся преследования религиозных меньшинств, в том числе задержания Свидетелей Иеговы, которые были названы "экстремистскими" и потому запрещены. В Крыму де-факто российские власти продолжили преследовать группы меньшинств и диссидентов, используя произвольные аресты, пытки и запугивания для ограничения основных свобод. По меньшей мере 109 политических заключенных остались под стражей в России и Крыму, в том числе 72 крымских татарина, многие из них содержались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам и жестокому обращению или им было отказано в медицинской помощи", - говорится в документе.

Кроме того, в МИД Великобритании констатируют, что Россия отказывается предоставить международным мониторинговым организациям доступ на оккупированный полуостров.

Как сообщалось, 6 июля ПА ОБСЕ приняла резолюцию, в которой осуждается оккупация Россией Крымского полуострова и отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины

Ранее, 23 июня, корабль Черноморского флота РФ открыл огонь по курсу следования эсминца ВМС Великобритании у берегов оккупированного Крыма. Великобритания заявила, что такого инцидента не было, а эсминец королевских ВМС осуществлял "мирный проход водами Украины".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 135

Все по теме:

Великобритания, Крым, МИД, Доклад, Демократия, Права человека, Крымский полуостров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенальти в ворота Дании породило массу мемов: подборка лучших
02 Четверых ликвидировали при задержании: полиция нашла наемников, убивших президента Гаити с женой
03 Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
04 На Украину надвигается мощная магнитная буря: что делать, чтобы ее пережить
05 Пенальти на Стерлинге: мнения людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Госдуме РФ вновь заговорили, что Украина - &quot;часть великой России&quot; и предложили &quot;вешать на столбах&quot; несогласных (видео)
В Госдуме РФ вновь заговорили, что Украина - "часть великой России" и предложили "вешать на столбах" несогласных (видео)
В Днепре ромы держат в рабстве инвалида-колясочника (видео)
В Днепре ромы держат в рабстве инвалида-колясочника (видео)
Верещук пообещала &quot;дать в зубы&quot; Шуфричу (видео)
Верещук пообещала "дать в зубы" Шуфричу (видео)
Российский военный самолет сорвал пресс-конференцию лидеров Литвы и Испании (видео)
Российский военный самолет сорвал пресс-конференцию лидеров Литвы и Испании (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь