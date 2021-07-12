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Полсотни задержанных фанов и два десятка пострадавших полицейских - последствия финала Евро-2020 для Лондона

Полсотни задержанных фанов и два десятка пострадавших полицейских - последствия финала Евро-2020 для Лондона
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф скриншот

19 сотрудников полиции Лондона получили травмы

В ходе столкновений с футбольными болельщиками в день финала Евро-2020 в течение дня 11 июля пострадали 19 сотрудников полиции Лондона.

Об этом в ночь на вторник, 12 июля, сообщает полиция Лондона в своем официальном аккаунте в соцсети Twitter.

"К сожалению, 19 наших офицеров получили ранения, когда столкнулись с нестабильной толпой. Это совершенно недопустимо", - говорится в сообщении.

Давка и потасовки фанов с копами: что происходит у "Уэмбли" перед финальным матчем Евро-2020 (видео)

Также в ведомстве сообщили, что в течение дня в столице Великобритании задержали 49 человек, причастных к нарушениям, связанным с околофутбольной темой.

"Мы произвели 49 арестов в течение дня за различные правонарушения", - говорится в твите полиции Лондона.
Помимо этого в правоохранительном ведомстве поблагодарили десятки тысяч фанатов, "которые проявили хорошее настроение и вели себя ответственно".

Вместе с тем, после завершения матча на улицах Лондона вспыхнули традиционные для футбольных болельщиков потасовки на улицах, видео которых распространяется в соцсетях.

Осторожно, видео содержит сцены насилия!

Информации о пострадавших болельщиках пока нет.

Как сообщалось, финальный матч Евро-2020 проходил в воскресенье вечером в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В нем сборная Италии одержала победу над Англией (1:1, 3:2 по пенальти) и выиграла турнир.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 426

Все по теме:

Полиция, Лондон, Болельщики, Пострадавшие, Евро-2020, Задержания, Потасовки.
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