Полсотни задержанных фанов и два десятка пострадавших полицейских - последствия финала Евро-2020 для Лондона

19 сотрудников полиции Лондона получили травмы

В ходе столкновений с футбольными болельщиками в день финала Евро-2020 в течение дня 11 июля пострадали 19 сотрудников полиции Лондона.

Об этом в ночь на вторник, 12 июля, сообщает полиция Лондона в своем официальном аккаунте в соцсети Twitter.

"К сожалению, 19 наших офицеров получили ранения, когда столкнулись с нестабильной толпой. Это совершенно недопустимо", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что в течение дня в столице Великобритании задержали 49 человек, причастных к нарушениям, связанным с околофутбольной темой.

"Мы произвели 49 арестов в течение дня за различные правонарушения", - говорится в твите полиции Лондона.

Помимо этого в правоохранительном ведомстве поблагодарили десятки тысяч фанатов, "которые проявили хорошее настроение и вели себя ответственно".

Frustratingly, 19 of our officers were injured while they confronted volatile crowds. This is wholly unacceptable.



A big thanks to officers across London and our blue light colleagues for their part in keeping Londoner's safe and moving tonight.#Euro2020