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В Варшаве посол не захотел надевать маску в самолете - сотрудники аэропорта пошли на принцип

В Варшаве посол не захотел надевать маску в самолете - сотрудники аэропорта пошли на принцип
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Польше не пустили на борт самолета посла Эстонии в Казахстане Хейти Мяемееса. 

Как сообщает RMF24, причиной тому стал отказ чиновника надет маску. 

Сотрудников аэропорта Варшавы высокая должность представителя Эстонии не смутила, а потому его на борт пускать отказались. 

Отмечается, что Мяемееса вел себя агрессивно, а потому в ситуацию пришлось вмешаться службе безопасности аэропорта, а затем и полицейским. 

В итоге конфликт решился тем, что посол успокоился, показал свой дипломатический паспорт и покинул аэропорт. А вот самолет в Нур-Султан отправился без него. 

Как сообщалось ранее, на днях в российском Санкт-Петербурге задержали консула Эстонии Марта Лятте

Его обвинили в "получении от российского гражданина информации закрытого содержания", а затем выдворили из страны

В Эстонии на действия РФ ответили симметрично и выслали из страны российского дипломата.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Польша, Эстония, Хейти Мяемеес.
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