В Варшаве посол не захотел надевать маску в самолете - сотрудники аэропорта пошли на принцип

В Польше не пустили на борт самолета посла Эстонии в Казахстане Хейти Мяемееса.

Как сообщает RMF24, причиной тому стал отказ чиновника надет маску.

Сотрудников аэропорта Варшавы высокая должность представителя Эстонии не смутила, а потому его на борт пускать отказались.

Отмечается, что Мяемееса вел себя агрессивно, а потому в ситуацию пришлось вмешаться службе безопасности аэропорта, а затем и полицейским.

В итоге конфликт решился тем, что посол успокоился, показал свой дипломатический паспорт и покинул аэропорт. А вот самолет в Нур-Султан отправился без него.

Как сообщалось ранее, на днях в российском Санкт-Петербурге задержали консула Эстонии Марта Лятте.

Его обвинили в "получении от российского гражданина информации закрытого содержания", а затем выдворили из страны.

В Эстонии на действия РФ ответили симметрично и выслали из страны российского дипломата.