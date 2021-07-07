Дипломатический конфликт Эстонии и РФ набирает обороты: Таллин нанес ответный "удар"

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Обновлено 21:54 Сегодня Телеграф

После задержания за якобы шпионаж в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте и объявления его персоной нон-грата в России, Эстония приняла решение выслать российского дипломата в ответ.

Об этом сообщает ERR.

"В практике международных отношений, как правило, такая высылка получает симметричный ответ", - уточнил генеральный директор департамента общественных связей МИД Эстонии Аари Леммик.

Как отметил пресс-атташе, в дипломатической практике принято не обсуждать детали высылки дипломатов публично. По этой причине другие детали высылки представитель МИДа Эстонии сообщать не стал.

Как сообщал "Телеграф", ранее ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюкаиз-за того, что он якобы владел закрытой информацией из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. В свою очередь, Украина зеркально ответила на высылку консула Сосонюка из России.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Эстония, Россия, Скандалы, Задержания, Консулы, Март Лятте.
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