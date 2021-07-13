Гибридная война Минска: какие уроки извлекают страны ЕС из противостояния Лукашенко

Возможно, есть не так много вещей, за которые страны Запада могли бы быть благодарными Александру Лукашенко. Одна из этих вещей очевидна: летом 2021 года они получили хороший подарок в виде мастер-класса по агрессии в серой зоне.

Недавняя статья на сайте "Politico" рассказывает о ситуации, сложившейся на границе Беларуси и Литвы. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

От наводнения Литвы мигрантами до поддерживаемого правительством авиационного пиратства - белорусский президент держит в напряжении весь остальной мир в ожидании того, какие еще безумные трюки он выкинет. К счастью, Беларусь не является ни богатой, ни могущественной, поэтому выходки ее лидера представляют собой полезное испытание и пример того, как другие страны могут попытаться навредить Западу. Вместо того чтобы просто злиться на Лукашенко, можно поблагодарить его за науку.

Большинство людей могло бы рассказать вам об усилиях бывшего президента США Дональда Трампа по строительству пограничной стены. Но мало кто слышал, что Литва сейчас тоже строит стену. Однако, в отличие от Трампа, балтийское государство никогда не ожидало, что им придется это делать, потому что люди, ищущие убежища и нелегальные мигранты обычно не направляются в Литву.

В прошлом году пограничники задержали на границе с Беларусью 81 мигранта без документов. В 2019 году их было 46; в 2018 году - 104, а в 2017 году - 72. Однако с начала этого года эта цифра резко возросла: к 1 июля их уже было 672 человека, в основном утверждающие, что они иракцы, хотя у многих не было паспортов. Они пытались нелегально попасть в Литву из Беларуси. В тот день агентство Европейского союза по безопасности внешних границ, "Frontex", направило своих служащих для оказания помощи литовцам. Эффект был минимальным. К 7 июля еще 779 мигрантов без документов пересекли белорусско-литовскую границу.

По данным литовских властей, туристические агентства привозят иракцев в Минск для поездки к литовской границе. Действительно, вскоре после того, как ЕС запретил всем рейсам, независимо от направления, пересекать воздушное пространство Беларуси - после похищения Беларусью оппозиционного журналиста Романа Протасевича еще в мае - Лукашенко пригрозил наводнить ЕС мигрантами и наркотиками. А в начале июля он пообещал сохранить приток мигрантов: "Мы никого не будем сдерживать. В конце концов, мы не их конечный пункт назначения. Они направляются в светлую, теплую, уютную Европу".

Таким образом, Литва пришла к выводу, что у нее нет другого выбора, кроме как построить пограничный барьер. Бедная Литва, вынужденная тратить драгоценные ресурсы, чтобы как-то сдерживать безумного диктатора по соседству.

Председатели комитетов по иностранным делам различных западных парламентов с яростью отреагировали на выходки Лукашенко, предложив, среди прочего, дополнительные санкции и запрет на полеты предполагаемых мигрантов в Минск. Но с другой стороны, мы также должны быть благодарны этому фактическому диктатору.

Если отбросить агитационную тактику, Лукашенко руководит страной, экономика которой выживает только благодаря поддержке России, чье знаменитое сельское хозяйство зависит от неустойчивых субсидий и население которой вынуждено довольствоваться ВВП на душу населения около $6,4 тыс. У Лукашенко могут быть новые, новаторские карты, чтобы разыграть агрессию в серой зоне, но Литва и ее союзники в конечном итоге победят. И именно поэтому его агрессия является чрезвычайно полезным уроком для Запада.

Лукашенко и его режим в Минске не будут последними, кто попытается ослабить Запад подрывными средствами. Фактически, Россия и Китай (и в меньшей степени Иран и Северная Корея) уже делают это. Пока они в основном используют менее наглые меры, чем минские, но мы не можем предполагать, что так будет всегда.

Пока реакция на подобные провокации была слабой. Это только убедит эти режимы, что они на правильном пути. Преступные кибер-банды, разрушающие трубопроводы и супермаркеты, искусственно острова, построенные на воде, на которые законно претендуют другие страны, задержание иностранных граждан по надуманным обвинениям - все это достаточно устрашающе. Но, как и Лукашенко, недружественные страны могут попробовать и более дерзкие схемы.

Во время холодной войны западным коммерческим рейсам между Азией и Европой или Северной Америкой не разрешалось совершать перелеты через советское воздушное пространство, что делало путешествия чрезвычайно долгими. В наши дни русские разрешают международным авиалайнерам пересекать свое воздушное пространство, и нам всем от этого лучше. Но что, если они решили иначе? А что, если бы это сделал Китай? Или что, если Китай приостановит экспорт некоторых из многих товаров, от которых мы зависим каждый день?

Есть много мер, которые может предпринять любой враждебный режим, не прибегая к войне. В этом вся прелесть агрессии серой зоны, и Лукашенко оказывает нам услугу, демонстрируя, что даже старый коммунист, который жестко придерживался власти в течение 27 лет, может мыслить новаторски. Мы можем только представить, на что могут быть способны другие.

В краткосрочной перспективе союзники Литвы должны попытаться помочь стране справиться с непрекращающимися кознями Минска. А на выходных агентство "Frontex" объявило, что будет оказывать стране дополнительную поддержку. Однако помимо этого Литва и ее друзья должны позаботиться о том, чтобы они не забыли извлечь уроки из решающего мастер-класса Лукашенко по агрессии серой зоны.

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