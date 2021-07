Глава Минздрава Великобритании заболел COVID, несмотря на прививку

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид (Sajid Javid) сдал положительный результат теста на коронавирус и чувствует "легкие" симптомы болезни.

Об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня утром у меня обнаружили положительный результат на Covid-19. Я жду результатов повторного ПЦР-теста, но, к счастью, мне сделали прививку, и симптомы легкие. Пожалуйста, не забудьте обратиться за вакциной, если вы еще этого не сделали", - написал Джавид .

Симптомы у Джавида проявились всего через три дня после того, как он побывал в доме престарелых на юге Лондона.

Позже он сообщил, что положительный результат был подтвержден и министр уходит на самоизоляцию.

My positive result has now been confirmed by PCR test, so I will continue to isolate and work from home.



Here’s a handy reminder of which test you may need and when: pic.twitter.com/cX7Ypye3X6