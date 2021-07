Двигался зигзагами, сметая все на своем пути: в Испании автомобиль протаранил террасу бара (видео)

В испанском курортном регионе Коста-дель-Соль в городе Марбелья автомобиль на скорости влетел на террасу бара, когда там обедали посетители.

Как сообщает DailyMail, не менее восьми человек получили травмы.

Водителя арестовали полицейские, находившиеся неподалеку.

Происшествия произошло в средине дня, когда местные заведения посещают много людей. Один из владельцев ресторанов в районе отметил, что автомобиль двигался зигзагами и сметал все на своем пути.

В местных СМИ сообщается, что в автомобиле водитель был со своими родителями, а потому данный инцидент не стоит рассматривать, как теракт.

По некоторой информации, водитель страдал от психических расстройств.

BREAKING VIDEO: A car has plowed into several people sitting on a terrace at a bar in Marbella, Spain. pic.twitter.com/o21OY6ZBTN

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 19, 2021