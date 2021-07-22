В Испании построили самый высокий в ЕС небоскреб: как выглядит жилье европейцев и россиян за 2 млн евро (фото, видео)

На курорте Испании, в городе Бенидорм, достроили самый высокий в Евросоюзе небоскреб, который возвышается на 187 метров над морем.

По информации The Guardian, на строительство многоэтажного жилого дома Intempo ушло целых 17 лет. Небоскреб состоит из двух башен, которые соединяет ромбовидное сооружение. Интересно, что именно здесь находится самый скоростной лифт Испании, который пролетает 187 метров на последний этаж всего за 52 секунды!

Около 60% недвижимости в этом доме уже раскупили испанцы, россияне, скандинавы, немцы и бельгийцы. Цена за пентхаус составляет свыше €2 млн, а самые "бюджетные" варианты стартуют от €257 тыс.

Напомним, в китайском городе Шэньчжэнь произошло ЧП - внезапно начал трястись и наклонился в сторону 73-этажный небоскреб SEG Plaza. Произошедшее привело к массовой панике: прохожие начали бежать как можно дальше от шатающегося здания и снимали это на видео.