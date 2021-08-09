Еще одна страна ЕС сняла коронавирусные ограничения для въезжающих из Украины

После ряда европейских государств ограничения для въезда украинцев снимает и Венгрия. Для пересечения границы понадобятся только документы определенные кодексом Шенгенских границ, но есть исключения.

Новые правила опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Так, для тех кто въезжает в Венгрию на авто, автобусе или пешком через украино-венгерскую границу необходимо иметь такие документы:

биометрический паспорт или виза

страховка

подтверждение финансового обеспечения.

Для тех, кто летит самолетом к этому перечню документов добавляется сертификат про вакцинацию либо негативный ПЦР тест (не старше 72 часов на момент вылета). С вакцинированными туристами могут ехать дети до 18 лет без ограничений.

Для тех, кто едет транзитом, для пересечения границы могут понадобиться документы для въезда в страну назначения.

Ранее "телеграф" писал, что с 5 августа изменились правила въезда в Украину как для туристов, так и для граждан страны.