Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко просит G7 бойкотировать выборы в Крыму Порошенко просит G7 бойкотировать выборы в Крыму
Новости: В "Нафтогазе" предупредили о последствиях Северного потока 2 В "Нафтогазе" предупредили о последствиях Северного потока 2
Новости: "Рома" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча "Рома" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча
Новости: В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео) В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео)
X

Уволенный Тиллерсон отработает еще две недели на посту госсекретаря США

Рекс Тиллерсон
20:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Рекс Тиллерсон сообщил, что его отставка состоится 31 марта.

Уволенный с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон во вторник заявил, что его официальная отставка состоится 31 марта этого года.

"Срок действия моих полномочий в качестве госсекретаря истекает в полночь 31 марта", - сказал он во время выступления в госдепе.

Трамп объяснил, почему отстранил от работы Тиллерсона
Трамп объяснил, почему отстранил от работы ТиллерсонаЧитать полностью

При этом он отметил, что с конца этого дня он передаст дела своему заместителю Джону Салливану, который будет временно исполнять обязанности госсекретаря.

"Наиболее важно - гарантировать плавный переход (власти к новому госсекретарю - ред) в то время, как страна продолжат иметь дело с важными политическими вопросами и вызовами для национальной безопасности", - подчеркнул Р.Тиллерсон.

Также он заявил, что теперь займется рядом административных вопросов для успешного вступления Майка Помпео на должность госсекретаря.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп снял с должности госсекретаря Р.Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Госсекретарь США, Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Демократы требуют от Трампа новых санкций против РФ Госдеп обвинил Россию в отравлении Скрипаля США дали первый комментарий по делу Скрипаля

Последние новости

Сегодня свое день рождения празднует современный писатель Юрий Андрухович "Хочется приехать в Россию": Брынзак - о бойкоте КМ в Тюмени В МИД объявили конкурс на должность директора Украинского института
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
02 Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
03 Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом
04 В Украине решили заменить ряд купюр на монеты
05 В пирамиде Хеопса ищут гигантский "космический трон"
Новости сегодня
21:19 Супруги Бейонсе и Jay-Z отправятся в совместное всемирное турне
21:15 Истинные лица: блогеры показали, что они скрывают под слоем грима (Фото)
21:05 Лицензию канала RT в Британии могут пересмотреть
20:44 Джошуа сравнил удары Паркера и Уайлдера
20:36 В реке Ингулец избыточное загрязнение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин едет в Крым Путин едет в Крым
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03)
Добавить комментарий
0