Уволенный Тиллерсон отработает еще две недели на посту госсекретаря США

Уволенный с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон во вторник заявил, что его официальная отставка состоится 31 марта этого года.

"Срок действия моих полномочий в качестве госсекретаря истекает в полночь 31 марта", - сказал он во время выступления в госдепе.

При этом он отметил, что с конца этого дня он передаст дела своему заместителю Джону Салливану, который будет временно исполнять обязанности госсекретаря.

"Наиболее важно - гарантировать плавный переход (власти к новому госсекретарю - ред) в то время, как страна продолжат иметь дело с важными политическими вопросами и вызовами для национальной безопасности", - подчеркнул Р.Тиллерсон.

Также он заявил, что теперь займется рядом административных вопросов для успешного вступления Майка Помпео на должность госсекретаря.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп снял с должности госсекретаря Р.Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел.