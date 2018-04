Самодельный самолет разбился в Калифорнии

В американском штате Калифорния самодельный самолет врезался в контейнер, в результате чего погибло двое людей. Об этом сообщает ABC7 со ссылкой на департамент шерифа округа Вентура.

#MainIncident update: 2 seat plane crash 17899 So. Mtn Rd outside Santa Paula, 2 occupants DOA. FAA and NTSB enroute, Coroner on scene pic.twitter.com/MoBpuHQYwV

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) 31 марта 2018 г.