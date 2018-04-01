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Самодельный самолет разбился в Калифорнии

Авиакатастрофа
14:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Самолет упал и загорелся, причины авиакатастрофы, в которой погибло двое людей, выясняются.

В американском штате Калифорния самодельный самолет врезался в контейнер, в результате чего погибло двое людей. Об этом сообщает ABC7 со ссылкой на департамент шерифа округа Вентура.

"Двое людей, находившихся на борту самодельного самолета, погибли во второй половине дня в субботу после того, как летательный аппарат врезался в контейнер неподалеку Санта Паулы", - говорится в сообщении.

Во Франции самолет упал на дорогу

Как отметил представитель Федерального управления гражданской авиации Иан Грегор, одномоторный самодельный самолет Vans RV6A разбился по невыясненным причинам. После падения самолет загорелся. Аварию расследуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.

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Новости мира, Авиакатастрофа, Жертвы, Калифорния, Самолет, США.
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