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Стрельба в YouTube: гендиректор Google опубликовал заявление

Место стрельбы
07:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Директор компании Google Сундар Пичай опубликовал заявление в связи со стрельбой, которая произошла в здании штаб-квартиры видеосервиса YouTube.

Главный исполнительный директор корпорации Google Сундар Пичаи после инцидента со стрельбой в компании YouTube адресовал своим работникам официальное письмо, в котором подтвердил наличие жертв и сообщил, что ситуация взята под контроль.

Текст письма разместил в сети Twitter отдел коммуникаций компании Google.

"Лучшая новость, которую мы имеем сейчас, это то, что ситуация локализована. Мы очень активно наблюдаем (за развитием событий – ред.) и сотрудничаем с местными властями и больницами", - отметил руководитель Google.

Он официально подтвердил, что четверо человек получили ранения.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их и их семьи в эту минуту", - подчеркнул Пичаи.

Он поблагодарил команду безопасности за быстрое реагирования на инцидент и защита персонала, а также всем, кто откликнулся и поддержал людей, которые пострадали.

"Я знаю, что многие из вас пребывает в шоке. В течение следующих дней мы продолжим оказывать поддержку каждому в нашей семье Google, чтобы помочь им исцелиться после этой невероятной трагедии", - отметил глава корпорации.

Стрельба в штаб-квартире YouTube: главные факты

Как сообщалось, во вторник в штаб-квартире компании YouTube в американском штате Калифорния произошла стрельба. Ее устроила женщина-нападающий, затем застрелила сама себя. Около 1,7 тыс. сотрудников компании были эвакуированы. Известно, что стрельба произошла в открытом кафетерии возле здания штаб-квартиры YouTube.

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Новости мира, Google, YouTube, Стрельба, Стрельба в YouTube.
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