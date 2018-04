Стрельба в YouTube: гендиректор Google опубликовал заявление

Главный исполнительный директор корпорации Google Сундар Пичаи после инцидента со стрельбой в компании YouTube адресовал своим работникам официальное письмо, в котором подтвердил наличие жертв и сообщил, что ситуация взята под контроль.

Текст письма разместил в сети Twitter отдел коммуникаций компании Google.

Here is the note that @sundarpichai just sent to Googlers worldwide. pic.twitter.com/bdC6KeTl9c

— Google Communications (@Google_Comms) 3 апреля 2018 г.