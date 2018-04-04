Стрельба в YouTube: гендиректор Google опубликовал заявление

Главный исполнительный директор корпорации Google Сундар Пичаи после инцидента со стрельбой в компании YouTube адресовал своим работникам официальное письмо, в котором подтвердил наличие жертв и сообщил, что ситуация взята под контроль.

Текст письма разместил в сети Twitter отдел коммуникаций компании Google.

Here is the note that @sundarpichai just sent to Googlers worldwide. pic.twitter.com/bdC6KeTl9c — Google Communications (@Google_Comms) 3 апреля 2018 г.

"Лучшая новость, которую мы имеем сейчас, это то, что ситуация локализована. Мы очень активно наблюдаем (за развитием событий – ред.) и сотрудничаем с местными властями и больницами", - отметил руководитель Google.

Он официально подтвердил, что четверо человек получили ранения.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их и их семьи в эту минуту", - подчеркнул Пичаи.

Он поблагодарил команду безопасности за быстрое реагирования на инцидент и защита персонала, а также всем, кто откликнулся и поддержал людей, которые пострадали.

"Я знаю, что многие из вас пребывает в шоке. В течение следующих дней мы продолжим оказывать поддержку каждому в нашей семье Google, чтобы помочь им исцелиться после этой невероятной трагедии", - отметил глава корпорации.

Как сообщалось, во вторник в штаб-квартире компании YouTube в американском штате Калифорния произошла стрельба. Ее устроила женщина-нападающий, затем застрелила сама себя. Около 1,7 тыс. сотрудников компании были эвакуированы. Известно, что стрельба произошла в открытом кафетерии возле здания штаб-квартиры YouTube.