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Волкер потребовал у РФ и боевиков ОРДЛО прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ

Курт Волкер
17:51 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Таким образом Курт Волкер отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец.

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер требует у РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы наблюдателям ОБСЕ.

Сообщает Европейская правда, ссылаясь на Твиттер Волкера.

"Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности", - написал Волкер.

 

Таким образом Курт Волкер отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле оккупированного населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запустить беспилотник и угрожали им оружием.

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Новости мира, Донбасс, Курт Волкер, ОБСЕ, Украина.
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