Трамп считает, что падение рубля это "игра" России

Президент США Дональд Трамп считает, что падение курса рубля в России после анонсированных в Соединенных Штатах новых санкций против РФ является умышленной "игрой" российского правительства.

Об этом он написал в понедельник на своей официальной Twitter-странице.

"Россия и Китай играют в девальвацию валюты, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!" - отметил американский лидер.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2018 г.

Тем временем, в самой России видят в падении курса рубля реагирование валютного рынка на новые сообщения из США о введении новых санкций против российских компаний.

В частности, издание The Moscow Times в понедельник пишет, что в Москве ощущается "страх" перед новыми ограничениями со стороны официального Вашингтона. "Российский рубль и акции некоторых крупнейших российских компаний снизились в понедельник от угрозы применения новых санкций в США и снижения цен на нефть", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Гейли во время прямого эфира на телеканале CBS заявила, что министр финансов США Стивен Мнучин готовится объявить в понедельник очередной пакет санкций против России. Гейли уточнила, что новые ограничения будут направлять "непосредственно против разных компаний", связанных с химической программой президента Сирии Башара Асада.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что администрация США рассматривает дополнительные санкции против России, "и решение будет принято в ближайшее время".