Трамп считает, что падение рубля это "игра" России

Президент США Дональд Трамп считает, что падение курса рубля в России после анонсированных в Соединенных Штатах новых санкций против РФ является умышленной "игрой" российского правительства.

Об этом он написал в понедельник на своей официальной Twitter-странице.

"Россия и Китай играют в девальвацию валюты, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!" - отметил американский лидер.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!

16 апреля 2018 г.