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Встреча Трампа и Меркель в Белом доме: стала известна дата
15:29 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Новости мира: Дональд Трамп на следующей неделе примет Ангелу Меркель в Белом доме.
Канцлер Германии Ангела Меркель на следующей неделе летит в США, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом.
Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер.
"Федеральный канцлер Ангела Меркель 27 апреля летит в Вашингтон, где проведет беседу с американским президентом Дональдом Трампом", - заявила она.
Пресс-секретарь сообщила, что лидеры обсудят двусторонние вопросы актуальных внешнеполитических вызовов и вызовов в сфере безопасности.
Позже будет обнародована более подробная программа визита Ангелы Меркель.
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