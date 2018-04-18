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Встреча Трампа и Меркель в Белом доме: стала известна дата

Дональд Трамп и Ангела Меркель
15:29 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Дональд Трамп на следующей неделе примет Ангелу Меркель в Белом доме.

Канцлер Германии Ангела Меркель на следующей неделе летит в США, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель 27 апреля летит в Вашингтон, где проведет беседу с американским президентом Дональдом Трампом", - заявила она.

Пресс-секретарь сообщила, что лидеры обсудят двусторонние вопросы актуальных внешнеполитических вызовов и вызовов в сфере безопасности.

Позже будет обнародована более подробная программа визита Ангелы Меркель.

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Новости мира, Ангела Меркель, Дональд Трамп, Немецкое правительство, США, Ульрике Деммер.
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