СМИ: США скоро представят КНДР график денуклеаризации

США в ближайшее время представят КНДР план-график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутых 12 июня на историческом саммите в Сингапуре между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.

“Мы достаточно скоро узнаем, будут ли действовать они добросовестно, или нет. Мы будем задавать им конкретные вопросы и предложим план-график, когда представим северным корейцам свою концепцию того, как должны воплощаться в жизнь достигнутые на саммите договоренности”, - сказал источник.

Как заявил журналистам госсекретарь Майкл Помпео во время визита в Сеул на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации КНДР будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть до конца президентского срока Дональда Трампа.