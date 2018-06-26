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Новости: СМИ: США скоро представят КНДР график денуклеаризации
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СМИ: США скоро представят КНДР график денуклеаризации

СМИ: США скоро представят КНДР график денуклеаризации
04:32 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Представитель Пентагона не стал делиться деталями, но дал понять, что в нем также будет четко определен "уровень приверженности" Северной Кореи.

США в ближайшее время представят КНДР план-график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутых 12 июня на историческом саммите в Сингапуре между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.

“Мы достаточно скоро узнаем, будут ли действовать они добросовестно, или нет. Мы будем задавать им конкретные вопросы и предложим план-график, когда представим северным корейцам свою концепцию того, как должны воплощаться в жизнь достигнутые на саммите договоренности”, - сказал источник.

Как заявил журналистам госсекретарь Майкл Помпео во время визита в Сеул на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации КНДР будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть до конца президентского срока Дональда Трампа.

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Новости мира, Денуклеаризация, КНДР, Пентагон.
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