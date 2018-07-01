В США напали на мигрантов

В субботу вечером неизвестный с ножом напал на мигрантов в американском городе Бойсе (штат Айдахо). 9 человек пострадало. Об этом сообщает ABC. По его информации, 30-летний мужчина, вооруженный ножом, ворвался в дом, где проживали мигранты.

Как сообщил представитель полиции, пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Нападавший задержан. Он является гражданином другой страны, его мотивы устанавливает полиция. Отметим, в Бойсе проживает большое количество мигрантов.