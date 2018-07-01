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В США напали на мигрантов
Новости мира: В американском городе Бойсе, штат Айдахо, мужчина, вооруженный ножом, ранил несколько мигрантов.
В субботу вечером неизвестный с ножом напал на мигрантов в американском городе Бойсе (штат Айдахо). 9 человек пострадало. Об этом сообщает ABC. По его информации, 30-летний мужчина, вооруженный ножом, ворвался в дом, где проживали мигранты.
Как сообщил представитель полиции, пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Нападавший задержан. Он является гражданином другой страны, его мотивы устанавливает полиция. Отметим, в Бойсе проживает большое количество мигрантов.
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