Ценители музыки: мужчина приманил десятки енотов игрой на флейте в лесу (Видео)

В США в лесу Башер Стейт вблизи Нью-Йорка мужчина устроил концерт, сыграв на флейте для енотов. Видео стало популярным в сети, на нем видно, как к флейтисту якобы на звук инструмента из леса выходят еноты. Отмечается, что мужчина собрал вокруг себя более 20-ти животных. Пользователи сети не исключают, что он мог приманить их и едой. Ранее в американском городе Сен-Пол, штат Миннесота, енот забрался по стене на 23 этаж небоскреба, как "человек-паук". За перемещением животного и спасательной операцией следили миллионы людей.