Снежная буря в США: жертвами стали три человека

Больше всего из-за непогоды пострадали штаты Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния, которые несколько месяцев назад приняли на себя основной удар урагана "Флоренс".

В населенном пункте Вайттоп (Вирджиния) выпало 60 см снега, в городах Гринсборо и Дарем (Северная Каролина) - до 41 см.

All that heavy wet #snow is starting to weigh #powerlines and tree branches down. Here on the 2800 block of Beck Rd a power pole has broken. Remember when the power goes out to safely use alternative heating and lighting sources. #NCWx #DurhamWeather #WinterStorm #WinterSafety pic.twitter.com/aikCgH3htM

— Durham Sheriff (@DurhamSheriff) 9 декабря 2018 г.