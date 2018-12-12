Сообщение о бомбе: В Калифорнии эвакуировали несколько корпусов кампуса Facebook

Новости мира: В кампусе Facebook эвакуировали несколько корпусов из-за сообщения о бомбе.

Несколько корпусов кампуса компании Facebook в Менло Парк (Калифорния) эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

"Полиция реагирует на сообщения о взрывчатке в Менло Парк", - заявила Николь Аккер, представитель полицейского департамента Менло Парк.

Представитель компании Facebook в комментарии Reuters заявил, что "несколько зданий эвакуировали, все - в безопасности". При этом, она не уточнила, какие именно здания эвакуировали.

Как сообщалось ранее, руководство социальной сети Facebook ввело новые ограничения для пользователей при обсуждении вопросов, связанных с "сексуальной эксплуатации взрослых".