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Народ взбунтуется: Трамп заявил, что не боится импичмента

Народ взбунтуется: Трамп заявил, что не боится импичмента
10:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что он абсолютно не волнуется из-за возможного импичмента.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится угрозы импичмента, поскольку не совершал ничего противозаконного. Об этом американский лидер заявил в интервью Reuters.

Так, Трамп высказал мнение, что в случае объявления ему импичмента "народ взбунтуется".

"Трудно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего противозаконного, тому, кто создал величайшую в истории нашей страны экономику... Меня это не беспокоит, нет. Я думаю, что народ взбунтуется, если это произойдет", - сказал он.

Ранее конгрессмен от Нью-Йорка демократ Джерольд Надлер заявил, что его фракция может инициировать рассмотрение Палатой представителей вопроса о проведении слушаний об импичменте президенту Дональду Трампу.

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Надлер уверен, что Трамп "окружил себя жуликами" и был участником "заговора против американского народа", благодаря которому и победил на выборах в 2016 году.

Напомним, как минимум 16 человек из окружения президента США Дональда Трампаимели контакты с россиянами во время предвыборной кампании и передачи власти в 2016 году. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему вряд ли удастся достичь договоренности с демократами по поводу финансирования стены на границе.

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США, Дональд Трамп, Импичмент Трампа.
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