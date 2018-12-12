Народ взбунтуется: Трамп заявил, что не боится импичмента

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что он абсолютно не волнуется из-за возможного импичмента.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится угрозы импичмента, поскольку не совершал ничего противозаконного. Об этом американский лидер заявил в интервью Reuters.

Так, Трамп высказал мнение, что в случае объявления ему импичмента "народ взбунтуется".

"Трудно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего противозаконного, тому, кто создал величайшую в истории нашей страны экономику... Меня это не беспокоит, нет. Я думаю, что народ взбунтуется, если это произойдет", - сказал он.

Ранее конгрессмен от Нью-Йорка демократ Джерольд Надлер заявил, что его фракция может инициировать рассмотрение Палатой представителей вопроса о проведении слушаний об импичменте президенту Дональду Трампу.

Надлер уверен, что Трамп "окружил себя жуликами" и был участником "заговора против американского народа", благодаря которому и победил на выборах в 2016 году.

Напомним, как минимум 16 человек из окружения президента США Дональда Трампаимели контакты с россиянами во время предвыборной кампании и передачи власти в 2016 году. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему вряд ли удастся достичь договоренности с демократами по поводу финансирования стены на границе.