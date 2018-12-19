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Минфин США расширил санкции против РФ: "солсберские" ГРУшники в списке

Минфин США расширил санкции против РФ: &quot;солсберские&quot; ГРУшники в списке
20:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США расширили санкции на 18 человек и четыре компании, связанные с Россией.

Министерство финансов США внесло в санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью, 18 человек и четыре компании из России, говорится в заявлении Минфина.

В частности, в списки добавлены россияне Анатолий Чепига (ГРУ) и Александр Мишкин (ГРУ), которых подозревают в попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В списке фигурируют компания "Экономика сегодня", "Федеральное агентство новостей" и "Невские новости", связанные с "Конкорд менеджмент и консалтинг", а также петербургская компания USA Really, связанная с "Федеральным агентством новостей".

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Также Минфин перечислил других россиян, против которых введены санкции: Борис Антонов (ГРУ), Виктор Бояркин (связан с Олегом Дерипаской), Елена Хусяинова (связана с "Конкорд менеджмент"), Анатолий Ковалев (ГРУ), Николай Козачек (ГРУ), Алексей Лукашев (ГРУ), Александр Малькевич (связан с информационным агентством USA Really), Артем Малышев (ГРУ), Алексей Минин (ГРУ), Алексей Моренец (ГРУ), Виктор Нетыкшо (ГРУ), Александр Осадчук (ГРУ), Алексей Потемкин (ГРУ), Евгений Серебряков (ГРУ), Олег Сотников (ГРУ), Иван Ермаков (ГРУ).

Вывод войск США из Сирии: заявление Пентагона

В заявлении уточняется, что речь идет об индивидуальных блокирующих санкциях в отношении физлиц и юрлиц.

Как известно, в среду американский президент Дональд Трамп отдал приказ начать полный вывод войск США из Сирии.

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