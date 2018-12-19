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В Пентагоне были против вывода войск США из Сирии, но Трамп настоял

В Пентагоне были против вывода войск США из Сирии, но Трамп настоял
23:19 Ср, 19 Декабрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Пентагоне пытались отговорить Трампа от вывода войск из Сирии.

Сотрудники Пентагона негативно относятся к плану президента США Дональда Трампа полностью вывести американских военных из Сирии и пытались повлиять на его решение, сообщает в среду газета The New York Times.

"Сотрудники Пентагона в среду утром пытались отговорить президента от такого решения", - пишет издание.

Вывод войск США из Сирии: заявление Пентагона

"Они уверяли, что такой шаг предаст курдов, которые боролись на стороне американских военных в Сирии и теперь могут стать объектом атаки со стороны Турции", - подчеркивается в сообщении газеты.

США выводят войска из Сирии

При этом один неназванный американский чиновник заявил, что вывод войск с территории Сирии будет проведен частями в течение нескольких недель.

Ранее в среду президент США Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГИЛ в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГИЛ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ред) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.

Ранее сообщалось, американский сенатор-республиканец Линдси Грэхем, известный своей поддержкой Дональда Трампа, назвал решение президента США вывести войска из Сирии "ошибочным".

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Сирия, Пентагон, Войска США, Дональд Трамп.
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