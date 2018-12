"Бедный я": Трамп пожаловался на одиночество

Президент США Дональд Трамп поделился своими чувствами во время ожидания решения по поводу финансирования стены на границе с Мексикой.

Об этом он написал в твиттере.

Американский лидер заявил, что он совсем один в Белом доме, добавив: "бедный я".

"В какой-то момент решение демократов, которые не хотят заключать соглашение, обойдется нашей стране гораздо дороже, чем финансирование стены, о котором мы всем говорим. Безумие!", — сказал Трамп.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.