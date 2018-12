"Прогресс есть": Трамп "с нетерпением" ждет встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии прогресса в переговорах с Пхеньяном и подчеркнул, что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает УНН.

Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Прогресс есть. С нетерпением жду следующего саммита с председателем (Госсовета КНДР) Ким Чен Ыном", — написал он, прикрепив к записи фотографию с брифинга по КНДР в Белом доме.

Christmas Eve briefing with my team working on North Korea – Progress being made. Looking forward to my next summit with Chairman Kim! pic.twitter.com/zPTtDbrP0o

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.