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"Прогресс есть": Трамп "с нетерпением" ждет встречи с Ким Чен Ыном

&quot;Прогресс есть&quot;: Трамп &quot;с нетерпением&quot; ждет встречи с Ким Чен Ыном
04:31 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии прогресса в переговорах с Пхеньяном и подчеркнул, что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает УНН.

Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Прогресс есть. С нетерпением жду следующего саммита с председателем (Госсовета КНДР) Ким Чен Ыном", — написал он, прикрепив к записи фотографию с брифинга по КНДР в Белом доме.

 

Ранее госсекретарь Майкл Помпео в интервью радиостанции KNSS сообщил о том, что США рассчитывают на проведение второй встречи Трампа и Ким Чен Ына в самом начале 2019 года.

Как сообщалось ранее, американский суд приказал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере 500 млн долларов семье американского студента Отто Вомбиера, который умер вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы.

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КНДР, Ким Чен Ын, Встреча, Дональд Трамп.
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