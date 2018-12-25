"Прогресс есть": Трамп "с нетерпением" ждет встречи с Ким Чен Ыном

Новости мира: Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии прогресса в переговорах с Пхеньяном и подчеркнул, что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает УНН.

Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Прогресс есть. С нетерпением жду следующего саммита с председателем (Госсовета КНДР) Ким Чен Ыном", — написал он, прикрепив к записи фотографию с брифинга по КНДР в Белом доме.

Christmas Eve briefing with my team working on North Korea – Progress being made. Looking forward to my next summit with Chairman Kim! pic.twitter.com/zPTtDbrP0o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео в интервью радиостанции KNSS сообщил о том, что США рассчитывают на проведение второй встречи Трампа и Ким Чен Ына в самом начале 2019 года.

Как сообщалось ранее, американский суд приказал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере 500 млн долларов семье американского студента Отто Вомбиера, который умер вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы.