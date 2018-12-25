"Ты до сих пор веришь в Санту?": Трамп поговорил с ребенком на Рождество

Новости мира: Дети со всей страны звонили в Белый дом в канун Рождества, чтобы поговорить с президентом Трампом и его женой

Во время телефонного разговора с одним из американских детей, который хотел узнать маршрут Санта-Клауса на Рождество, президент США Дональд Трамп спросил у ребенка, до сих пор ли он верит в существование этого сказочного героя.

Об этом сообщило вечером в понедельник американское центральное издание The Hill со ссылкой на стенограмму, обнародованную Белым домом.

"Согласно докладу Белого дома, президент сидел в парадной столовой перед камином, под портретом президента Линкольна и разговаривал с ребенком, зовут которого Колеман", - отмечает издание.

Президент поздравил парня с праздником и задал ему несколько вопросов.

"С Рождеством Христовым. Как у тебя дела? Сколько тебе лет? ... ы хорошо занимаешься в школе? Ты до сих пор веришь в Санту?" - приводит издание выдержки из вопросов президента, представленные в докладе Белого дома.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1 — The Daily Beast (@thedailybeast) 25 декабря 2018 г.

В момент, когда президент спросил парня, верит ли он в Санта-Клауса, в разговоре возникла непродолжительная пауза, когда ребенок что-то отвечала Трампу. Согласно записям неизвестно, что именно сказал Колеман президенту.

"Потому что в семь лет - это неочевидно, да?", - отметил Трамп. Следующая фраза, которой парень ответил на эту реплику, рассмешила Трампа.

Как сообщает издание, нынешний президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией в канун Рождества присоединились к колл-центру Североамериканского Командования аэрокосмической обороны (NORAD), которое в течение нескольких десятилетий отслеживает в режиме боевого дежурства перемещения Санта-Клауса и отвечает на телефонные звонки детей.

Напомним, сегодня, 25 декабря, отмечается один из самых главных праздников у католиков - Рождество.

Украина второй год подряд отмечает как государственный праздник Рождество по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.