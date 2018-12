"Ты до сих пор веришь в Санту?": Трамп поговорил с ребенком на Рождество

Во время телефонного разговора с одним из американских детей, который хотел узнать маршрут Санта-Клауса на Рождество, президент США Дональд Трамп спросил у ребенка, до сих пор ли он верит в существование этого сказочного героя.

Об этом сообщило вечером в понедельник американское центральное издание The Hill со ссылкой на стенограмму, обнародованную Белым домом.

"Согласно докладу Белого дома, президент сидел в парадной столовой перед камином, под портретом президента Линкольна и разговаривал с ребенком, зовут которого Колеман", - отмечает издание.

Президент поздравил парня с праздником и задал ему несколько вопросов.

"С Рождеством Христовым. Как у тебя дела? Сколько тебе лет? ... ы хорошо занимаешься в школе? Ты до сих пор веришь в Санту?" - приводит издание выдержки из вопросов президента, представленные в докладе Белого дома.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1

— The Daily Beast (@thedailybeast) 25 декабря 2018 г.