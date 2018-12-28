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Пятница, 28.12.2018
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На одном из предприятий в Нью-Йорке прогремел взрыв

На одном из предприятий в Нью-Йорке прогремел взрыв
06:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: На сейчас полиция Нью-Йорка сообщает, что "взрыв трансформатора на заводе Con Ed в Queens находится под контролем.

Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Квинс. Об этом в четверг сообщила полиция города в своем Twitter.

"Свет, который вы видели в городе, как оказалось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Квинсе. Пожар под контролем. Мы сообщим новости, когда появится больше информации", - говорится в заявлении.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что жители Нью-Йорка размещают в соцсетях фотографии яркого голубого свечения в небе над городом.

На сейчас полиция Нью-Йорка сообщает, что "взрыв трансформатора на заводе Con Ed в Queens находится под контролем, пока никаких травмированных нет".

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США, Нью-Йорк, Новости США, Взрыв в Нью-Йорке, Consolidated Edison.
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