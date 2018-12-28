На одном из предприятий в Нью-Йорке прогремел взрыв

Новости мира: На сейчас полиция Нью-Йорка сообщает, что "взрыв трансформатора на заводе Con Ed в Queens находится под контролем.

Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Квинс. Об этом в четверг сообщила полиция города в своем Twitter.

"Свет, который вы видели в городе, как оказалось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Квинсе. Пожар под контролем. Мы сообщим новости, когда появится больше информации", - говорится в заявлении.

NYPD advisory: "The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available." pic.twitter.com/TzyMm2V3ed — NBC News (@NBCNews) 28 декабря 2018 г.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что жители Нью-Йорка размещают в соцсетях фотографии яркого голубого свечения в небе над городом.

Reported power plant explosion illuminates New York sky in eerie blue light - https://t.co/ep5YP7Jw8K pic.twitter.com/aavpLzvr1S — Breaking911 (@Breaking911) 28 декабря 2018 г.

На сейчас полиция Нью-Йорка сообщает, что "взрыв трансформатора на заводе Con Ed в Queens находится под контролем, пока никаких травмированных нет".