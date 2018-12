Смерть детей на границе США: Трамп опять обвинил демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в смерти детей и других лиц на границе с США.

Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что это вина их "жалкой миграционной политики", которая позволяет людям думать, что они могут легко пересечь границу страны.

"Дети, въезд которых рассматривался, были очень больны, когда их передали пограничному патрулю", — написал Трамп. Американский лидер добавил, что США необходима стена на границе с Мексикой, и тогда эта ситуация разрешится.

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two.....

...children in question were very sick before they were given over to Border Patrol. The father of the young girl said it was not their fault, he hadn’t given her water in days. Border Patrol needs the Wall and it will all end. They are working so hard & getting so little credit!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2018 г.