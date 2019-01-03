Трамп заявил о многомиллиардных доходах из-за пошлин против КНР

Новости мира: По мнению Дональда Трампа, новые пошлины США на иностранные товары приносят миллиарды долларов.

Новые торговые пошлины в отношении ряда стран, включая КНР, приводят к многомиллиардным денежным поступлениям, заявил президент США Дональд Трамп.

"Минфин Соединенных Штатов получил много миллиардов долларов - от пошлин, которые мы вводим в отношении Китая и других стран, которые не вели с нами дела по-честному", - написал Д.Трамп на своей странице в Twitter в четверг.

Президент также дал положительную оценку торговым переговорам, которые США в настоящее время ведут с другими странами.

"В настоящее время у нас все очень хорошо с различными торговыми переговорами, что мы ведем. Рано или поздно это надо было бы сделать!" - добавил он.

В конце декабря Д.Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

Президент США отметил, что если торговая сделка между США и Китаем будет достигнута, то она станет "всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров".

В начале декабря Си Цзиньпин и Д.Трамп на встрече "на полях" саммита G20 в Аргентине достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами. В частности, была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение таможенной пошлины 25% вместо нынешней в 10% на китайские товары стоимостью $200 млрд.