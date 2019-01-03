Скачать
Четверг, 03.01.2019
Из бюджета Украины потратят ₴2,3 млрд на выборы
Из бюджета Украины потратят ₴2,3 млрд на выборы
В 8 городах обновят общественный транспорт за кредиты ЕИБ и ЕБРР
В 8 городах обновят общественный транспорт за кредиты ЕИБ и ЕБРР
Украинка Цуренко впервые попадет в топ-25 лучших теннисисток мира
Украинка Цуренко впервые попадет в топ-25 лучших теннисисток мира
Рождество Христово 2019: топ десертов с низкой калорийностью
Рождество Христово 2019: топ десертов с низкой калорийностью

Трамп заявил о многомиллиардных доходах из-за пошлин против КНР

Трамп заявил о многомиллиардных доходах из-за пошлин против КНР
19:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: По мнению Дональда Трампа, новые пошлины США на иностранные товары приносят миллиарды долларов.

Новые торговые пошлины в отношении ряда стран, включая КНР, приводят к многомиллиардным денежным поступлениям, заявил президент США Дональд Трамп.

"Минфин Соединенных Штатов получил много миллиардов долларов - от пошлин, которые мы вводим в отношении Китая и других стран, которые не вели с нами дела по-честному", - написал Д.Трамп на своей странице в Twitter в четверг.

Трамп объяснил, почему провел зимние праздники в одиночестве

Президент также дал положительную оценку торговым переговорам, которые США в настоящее время ведут с другими странами.

"В настоящее время у нас все очень хорошо с различными торговыми переговорами, что мы ведем. Рано или поздно это надо было бы сделать!" - добавил он.

В конце декабря Д.Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Президент США отметил, что если торговая сделка между США и Китаем будет достигнута, то она станет "всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров".

В начале декабря Си Цзиньпин и Д.Трамп на встрече "на полях" саммита G20 в Аргентине достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами. В частности, была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение таможенной пошлины 25% вместо нынешней в 10% на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, КНР, Дональд Трамп, Пошлины США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
03 Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
04 Настя Каменских удивила новым образом
05 Нафтогаз раскритиковал монетизации субсидий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Супрун дала несколько полезных советов, как начать правильно питаться
Супрун рассказала, как начать правильно питаться
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 января
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь