Скачать
Пятница, 11.01.2019
Франция готовится к протестам: Полиция прогнозирует новые вспышки насилия
Франция готовится к протестам: Полиция прогнозирует новые вспышки насилия
&quot;ПриватБанк&quot; приостановит операции с платежными картами
"ПриватБанк" приостановит операции с платежными картами
Селезнев: Хочу поиграть в Примере
Селезнев: Хочу поиграть в Примере
С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Натальи
С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Натальи

"Ситуация намного хуже": Трамп поделился впечатлениями о путешествии к границе

&quot;Ситуация намного хуже&quot;: Трамп поделился впечатлениями о путешествии к границе
19:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Трамп заявил о гуманитарном кризисе на границе с Мексикой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о гуманитарном кризисе на южной границе Штатов.

Об это он написал на своей странице в Twitter.

Глава США заявил, что ситуация на границе намного хуже, чем можно вообразить.

"Гуманитарный кризис на нашей южной границе. Я только что вернулся, и ситуация намного хуже, чем кто-либо мог подумать, вторжение! Я был там много раз - демократы… не знают, насколько это плохо и опасно для всей нашей страны. Стальной барьер или стену должны были давно построить предыдущие администрации. Они этого не сделали - я сделаю. Без этого наша страна не может быть в безопасности. Преступники, банды, торговцы людьми, наркотики могут легко проникнуть в страну. Это можно предотвратить", - написал Трамп.

Как сообщалось ранее, демократы отказались выделить 5,7 млрд долларов на стену с Мексикой, которую хочет возвести Трамп. Из-за этого в США с 22 декабря продолжается "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства. Сотни тысяч госслужащих ушли в неоплачиваемый отпуск.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мексика, Дональд Трамп, шатдаун, Мексиканская стена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 января 2019: все знаки Зодиака
02 Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
03 Секс по-новому: в Украине начали действовать революционные изменения в Уголовный кодекс
04 В Google Assistant появилась новая интересная функция
05 День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии
Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии
В Кировоградской области ограничили движение автотранспорта
В Кировоградской области ограничили движение транспорта
Рождественские Святки в Старый Новый год 2019: что надо, а чего нельзя делать в эти дни, история и традиции
Рождественские Святки в Старый Новый год 2019: что надо, а чего нельзя делать в эти дни, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь