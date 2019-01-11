"Ситуация намного хуже": Трамп поделился впечатлениями о путешествии к границе

Новости мира: Трамп заявил о гуманитарном кризисе на границе с Мексикой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о гуманитарном кризисе на южной границе Штатов.

Об это он написал на своей странице в Twitter.

Глава США заявил, что ситуация на границе намного хуже, чем можно вообразить.

"Гуманитарный кризис на нашей южной границе. Я только что вернулся, и ситуация намного хуже, чем кто-либо мог подумать, вторжение! Я был там много раз - демократы… не знают, насколько это плохо и опасно для всей нашей страны. Стальной барьер или стену должны были давно построить предыдущие администрации. Они этого не сделали - я сделаю. Без этого наша страна не может быть в безопасности. Преступники, банды, торговцы людьми, наркотики могут легко проникнуть в страну. Это можно предотвратить", - написал Трамп.

Как сообщалось ранее, демократы отказались выделить 5,7 млрд долларов на стену с Мексикой, которую хочет возвести Трамп. Из-за этого в США с 22 декабря продолжается "шатдаун" - частичное прекращение работы правительства. Сотни тысяч госслужащих ушли в неоплачиваемый отпуск.