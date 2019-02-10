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Болтон посмеялся над Мадуро, на выступлении которого внезапно выключился свет (Видео)

Болтон посмеялся над Мадуро, на выступлении которого внезапно выключился свет (Видео)
04:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в субботу высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого внезапно выключился свет.

"Свет померк для мафии Мадуро в Венесуэле", - написал Дж.Болтон на своей странице в Twitter.

При этом советник разместил ссылку на видеозапись с пресс-конференции президента Венесуэлы. На записи видно, как венесуэльский лидер произносит речь, однако затем в зале начинает мигать свет. После того, как свет полностью выключился, Н.Мадуро вынужден прервать выступление.

Напоминаем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего рабочего визита в Вашингтон обсудил с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, сообщило посольство Украины в США.

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Выступление, Николас Мадуро, Джон Болтон, Высмеял, Погас свет.
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