Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Барселона не смогла обыграть Атлетик
Барселона не смогла обыграть Атлетик
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать

Пентагон выводит войска из Сирии

Пентагон выводит войска из Сирии
08:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: США приступят к выводу более двух тысяч своих военнослужащих из Сирии в ближайшее время.

Это подтвердил в воскресенье, 10 февраля, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел, передает DW.

С 9 февраля курдские военизированные формирования при поддержке возглавляемой США международной антитеррористической коалиции ведут наступление на последний бастион ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

"Мы не хотим держать на местах людей, которые нам не нужны и не задействованы в активной миссии", - подчеркнул Вотел.

По его словам, "выводить солдат - проще, чем оборудование", причем в настоящий момент при поддержке дополнительно переброшенных в регион сил решается именно последняя задача.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он объяснил это решение тем, что победа над террористами уже одержана. Вскоре после заявления Трампа министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгерк ушли в отставку.

США получат на вооружение новый противотанковый ракетный комплекс Javelin

В январе нынешнего года госсекретарь США Майкл Помпео и представитель коалиции заявили, что американские военнослужащие начали покидать Сирию. Вашингтон не раскрыл детали плана вывода войск, сославшись на соображения безопасности.

В то же время, Сенат США принял законопроект, который обязывает подтвердить победу над ИГИЛ в Сирии, прежде чем окончательно вывести войска из этой страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, США, Пентагон, Военные США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
02 На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму
03 Opera возвращает VPN на Android
04 Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты
05 Полиция запустила флешмоб "Я - Бандера!"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
ООС: боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня
Иран готов отправить войска в Ливан
Иран готов отправить войска в Ливан
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.02 - 10.02)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана
Рецепт дня: смузи из хурмы, апельсина и банана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь