Пентагон выводит войска из Сирии

Новости мира: США приступят к выводу более двух тысяч своих военнослужащих из Сирии в ближайшее время.

Это подтвердил в воскресенье, 10 февраля, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел, передает DW.

С 9 февраля курдские военизированные формирования при поддержке возглавляемой США международной антитеррористической коалиции ведут наступление на последний бастион ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

"Мы не хотим держать на местах людей, которые нам не нужны и не задействованы в активной миссии", - подчеркнул Вотел.

По его словам, "выводить солдат - проще, чем оборудование", причем в настоящий момент при поддержке дополнительно переброшенных в регион сил решается именно последняя задача.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он объяснил это решение тем, что победа над террористами уже одержана. Вскоре после заявления Трампа министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгерк ушли в отставку.

В январе нынешнего года госсекретарь США Майкл Помпео и представитель коалиции заявили, что американские военнослужащие начали покидать Сирию. Вашингтон не раскрыл детали плана вывода войск, сославшись на соображения безопасности.

В то же время, Сенат США принял законопроект, который обязывает подтвердить победу над ИГИЛ в Сирии, прежде чем окончательно вывести войска из этой страны.