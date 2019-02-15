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Самолет с пассажирами в США дважды пикировал из-за сильной турбулентности

Самолет с пассажирами в США дважды пикировал из-за сильной турбулентности
09:56 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Пять пассажиров самолета, который летел из Калифорнии в штат Вашингтон пострадали из-за сильной турбулентности, трех пострадавших госпитализировали.

В США самолет авиакомпании Delta Air Lines, следовавший по маршруту из Калифорнии в штат Вашингтон был вынужден совершить вынужденную посадку в Рено из-за сильной турбулентности. Как сообщают американские СМИ, пострадали пять пассажиров.

Известно, что борт летел из Санта-Аны в Сиэтл. Полет выполняла американская авиакомпания Delta Air Lines. Ее представители принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. 

Пассажиры, которые находились на борту самолета, испытали настоящий ад.  Борт выполняющий рейс испытал сильную турбулентность в среду, 13 февраля,  и был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту города Рино, штат Невада. Два пассажира и один бортпроводник были доставлены в больницы в Рино для оценки их состояния. Еще два пассажира также получили травмы, но от госпитализации отказались.

Как рассказали очевидцы, на высоте 10 км самолет дважды пикировал. В это время тележки с напитками, а также личные вещи (ручная кладь) с верхних полок разлетелись по салону воздушного судна. Тележки катались по салону самолета, а на людей посыпался багаж. Зрелище напоминало настоящий фильм – катастрофу.

 

Отмечается, что накануне этого полета Национальная служба погоды США предупреждала об опасных погодных условиях, которые могут повлиять на авиаперевозки.

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Напомним, согласно данным Главного управления гражданской авиации КНР, пунктуальность полетов авиакомпаний в Китае за 2018 год достигла рекордного уровня за последние восемь лет - 80,13%. Такие результаты стране удалось достичь благодаря запуску управлением специальной кампании по улучшению качества обслуживания и управления отраслью гражданской авиации. 

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США, Видео, Фото, Последствия, Травмированные, Зона турбулентности, Самолет попал в зону турбулентности.
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