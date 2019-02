Самолет с пассажирами в США дважды пикировал из-за сильной турбулентности

В США самолет авиакомпании Delta Air Lines, следовавший по маршруту из Калифорнии в штат Вашингтон был вынужден совершить вынужденную посадку в Рено из-за сильной турбулентности. Как сообщают американские СМИ, пострадали пять пассажиров.

Известно, что борт летел из Санта-Аны в Сиэтл. Полет выполняла американская авиакомпания Delta Air Lines. Ее представители принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Пассажиры, которые находились на борту самолета, испытали настоящий ад. Борт выполняющий рейс испытал сильную турбулентность в среду, 13 февраля, и был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту города Рино, штат Невада. Два пассажира и один бортпроводник были доставлены в больницы в Рино для оценки их состояния. Еще два пассажира также получили травмы, но от госпитализации отказались.

Как рассказали очевидцы, на высоте 10 км самолет дважды пикировал. В это время тележки с напитками, а также личные вещи (ручная кладь) с верхних полок разлетелись по салону воздушного судна. Тележки катались по салону самолета, а на людей посыпался багаж. Зрелище напоминало настоящий фильм – катастрофу.

More photos of the insane turbulence on DL5796 today, operates by @Compassairlines . My deep gratitude and professional respect for the flight crew. I mis-attributed my congratulations to @Delta, who very well may also be awesome, but this heroism was @Compassairlines crew. pic.twitter.com/kzXAQvFR3V

— joe justice (@JoeJustice0) 14 февраля 2019 г.