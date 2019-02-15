Самолет с пассажирами в США дважды пикировал из-за сильной турбулентности

Новости мира: Пять пассажиров самолета, который летел из Калифорнии в штат Вашингтон пострадали из-за сильной турбулентности, трех пострадавших госпитализировали.

В США самолет авиакомпании Delta Air Lines, следовавший по маршруту из Калифорнии в штат Вашингтон был вынужден совершить вынужденную посадку в Рено из-за сильной турбулентности. Как сообщают американские СМИ, пострадали пять пассажиров.

Известно, что борт летел из Санта-Аны в Сиэтл. Полет выполняла американская авиакомпания Delta Air Lines. Ее представители принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Пассажиры, которые находились на борту самолета, испытали настоящий ад. Борт выполняющий рейс испытал сильную турбулентность в среду, 13 февраля, и был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту города Рино, штат Невада. Два пассажира и один бортпроводник были доставлены в больницы в Рино для оценки их состояния. Еще два пассажира также получили травмы, но от госпитализации отказались.

Как рассказали очевидцы, на высоте 10 км самолет дважды пикировал. В это время тележки с напитками, а также личные вещи (ручная кладь) с верхних полок разлетелись по салону воздушного судна. Тележки катались по салону самолета, а на людей посыпался багаж. Зрелище напоминало настоящий фильм – катастрофу.

More photos of the insane turbulence on DL5796 today, operates by @Compassairlines . My deep gratitude and professional respect for the flight crew. I mis-attributed my congratulations to @Delta, who very well may also be awesome, but this heroism was @Compassairlines crew. pic.twitter.com/kzXAQvFR3V — joe justice (@JoeJustice0) 14 февраля 2019 г.

Отмечается, что накануне этого полета Национальная служба погоды США предупреждала об опасных погодных условиях, которые могут повлиять на авиаперевозки.

Напомним, согласно данным Главного управления гражданской авиации КНР, пунктуальность полетов авиакомпаний в Китае за 2018 год достигла рекордного уровня за последние восемь лет - 80,13%. Такие результаты стране удалось достичь благодаря запуску управлением специальной кампании по улучшению качества обслуживания и управления отраслью гражданской авиации.