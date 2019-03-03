Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
Архиепископа Климента отпустили
Архиепископа Климента отпустили
Кто из нардепов пропустил больше всего голосований в Раде в январе-феврале 2019
Кто из нардепов пропустил больше всего голосований в Раде
УПЛ: Львов обыграл Карпаты, Александрия отыгралась у Мариуполя
УПЛ: Львов обыграл Карпаты, Александрия отыгралась у Мариуполя
YouTube отключил комментарии почти ко всем видео с детьми
YouTube отключил комментарии почти ко всем видео с детьми

Венесуэла: США хотят мирного перехода власти от Мадуро к Гуайдо

Венесуэла: США хотят мирного перехода власти от Мадуро к Гуайдо
19:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе

В планы Соединенных Штатов входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - Ред.) к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом", - сказал Дж.Болтон в эфире телеканала CNN.

РФ обвиняет США в разжигании конфликта в Венесуэле

Он отметил: "Я хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венесуэла, Николас Мадуро, Джон Болтон, Хуан Гуайдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 3 марта – День Ярила с овсянкой
02 От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
03 Генерал США: Я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной
04 Именины (День Ангела) Льва: значение имени и поздравления
05 Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Шесть обстрелов, один украинский военнослужащий ранен
День в ООС: Один украинский военнослужащий ранен
От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
Прогноз погоды в Украине на 3 марта
Болтон не считает саммит в Ханое провальным
Болтон не считает саммит в Ханое провальным
Умер известный украинский актер, звезда фильмов &quot;Роксолана&quot; и &quot;Иван Сила&quot;
Умер известный украинский актер, звезда фильмов "Роксолана" и "Иван Сила"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь