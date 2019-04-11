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Президенты США и Южной Кореи обсудят возможности ослабления санкций против КНДР

Президенты США и Южной Кореи обсудят возможности ослабления санкций против КНДР
02:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп и Мун Чжэ Ин обсудят в Вашингтоне возможные уступки Пхеньяну в вопросе санкций.

Президент США Дональд Трамп в четверг примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, чтобы обсудить с ним тему КНДР.

Представители администрации южнокорейского президента сообщили журналистам, что лидеры Южной Кореи и США, как ожидается, обсудят вопрос о том, возможно ли, и когда возможно поэтапное ослабление санкций в отношении Пхеньяна в ответ на его шаги в сфере денуклеаризации.

Д.Трамп настаивает на том, что санкции должны сохраняться до полной денуклеаризации КНДР. В свою очередь Мун Чжэ Ин считает необходимым, по меньшей мере, "поэтапное вознаграждение" Северной Кореи, чтобы поощрять ее на пути ядерного разоружения.

СМИ отмечают, что Мун Чжэ Ин, вероятно, будет добиваться встречи с Ким Чен Ыном после переговоров с Д.Трампом.

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Как пишут американские СМИ со ссылкой на аналитиков, этой поездкой в Вашингтон, Мун Чжэ Ин попытается показать Ким Чен Ыну, что пытается оживить диалог по проблеме КНДР.

В феврале 2019 года в Ханое состоялся саммит между Д.Трампом и Ким Чен Ыном. Лидеры обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но конкретных результатов не достигли.

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Южная Корея, КНДР, Дональд Трамп, Мун Чжэ Ин.
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