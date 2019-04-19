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Генпрокурор Трампа не против свидетельствования Мюллера в Конгрессе

Генпрокурор Трампа не против свидетельствования Мюллера в Конгрессе
06:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Уильям Барр не возражает, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер свидетельствовал перед Конгрессом.

Генпрокурор США Уильям Барр, назначенный по представлению президента Дональда Трампа в начале этого года, заявил, что не возражает, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер свидетельствовал перед Конгрессом по итогам работы над "Рашагейтс". Об этом Барр заявил в четверг, во время специальной пресс-конференции, посвященной обнародованию полного отчета Роберта Мюллера по "российскому" расследованию, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Я лично не возражаю, чтобы Боб Мюллер свидетельствовал (на слушаниях в Конгрессе – ред.)", - ответил Барр на уточняющие вопросы журналистов.

Таким образом, генпрокурор США ответил на совместное заявление спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в Сенате Чарльза Шумера о том, чтобы спецпрокурор Мюллер "как можно скорее" дал показания в Конгрессе. Законодатели выразили обеспокоенность после того, как The New York Times обнародовала информацию, что адвокаты Трампа неоднократно обсуждали с Минюстом том, как обнародовать выводы расследования Мюллера.

Напоминаем, полный отчет расследования Мюллера, известный также под названием "Рашагейтс", был обнародован в четверг. Представленные материалы расследования охватывают 448 страниц документов.

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США, Генпрокурор, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Уильям Барр.
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