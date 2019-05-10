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Пятница, 10.05.2019
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Трамп считает, что повышение тарифов на китайские товары усилит США

Трамп считает, что повышение тарифов на китайские товары усилит США
17:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Трамп заявил, что Китаю не стоит пересматривать сделки с США в последнюю минуту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекину не следует пересматривать сделки с Вашингтоном в последнюю минуту.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Twitter американского президента.

"Тарифы (на китайские товары - ред.) сделают нашу страну гораздо сильнее, не слабее. Просто садитесь и смотрите! Между тем, Китаю не стоит пересматривать сделки с США в последнюю минуту", - написал он.

Китаю в 2019 грозит дефолт на 13 триллионов долларов

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на заявления Трампа.

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Китай, Пошлины, Торговая война, Дональд Трамп.
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