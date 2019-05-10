Трамп считает, что повышение тарифов на китайские товары усилит США

Новости мира: Трамп заявил, что Китаю не стоит пересматривать сделки с США в последнюю минуту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекину не следует пересматривать сделки с Вашингтоном в последнюю минуту.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Twitter американского президента.

"Тарифы (на китайские товары - ред.) сделают нашу страну гораздо сильнее, не слабее. Просто садитесь и смотрите! Между тем, Китаю не стоит пересматривать сделки с США в последнюю минуту", - написал он.

Tariffs will make our Country MUCH STRONGER, not weaker. Just sit back and watch! In the meantime, China should not renegotiate deals with the U.S. at the last minute. This is not the Obama Administration, or the Administration of Sleepy Joe, who let China get away with “murder!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2019 г.

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на заявления Трампа.