США готовят санкции против судов, задействованных в строительстве "Северного Потока - 2"

Новости мира: США готовят санкции против кораблей, которые строят Nord Stream 2.

В США намерены запретить иностранным судам содействовать прокладке труб для "Северного потока-2" на глубинах от 30 метров ниже уровня моря.

Об этом свидетельствует текст законопроекта "О защите энергетической безопасности Европы 2019 года", опубликованный на сайте сената.

Законопроект в первую очередь предполагает введение санкций против иностранных компаний, которые продали, арендовали или содействовали предоставлению специализированных судов для укладки труб "Северного потока-2" в Балтийском море.

Санкции будут вводиться в том случае, если судно укладывает трубы на глубине от 30 метров ниже уровня моря.

Потенциальные санкции включают в себя блокировку активов и операций не соблюдающих правила компаний в юрисдикции США. Управляющим и акционерам этих компаний будет запрещен въезд в Штаты.

Кроме этого президент США будет вправе ввести санкции против компаний, предоставляющих страховые или перестраховочные услуги для судов, прокладывающих трубы для "Северного потока-2" на запрещенных глубинах.

Авторами законопроекта являются американские сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шейхин. Текст еще не размещен в официальной базе конгресса США.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к "Северному потоку", который уже действует. Украина выступает против строительства "Северного потока-2" из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа.

21 мая в Киеве министр энергетики США Рик Перри США напомнил, что Вашингтон поддерживает Украину и продолжает выступать против строительства российского газопровода.