Мужчина поджег себя перед Белым домом

Новости мира: В Вашингтоне у Белого дома мужчина пытался покончить с собой путем самосожжения.

В США на лужайке перед Белым домом мужчина попытался совершить акт самосожжения, попытку самоубийства удалось вовремя остановить.

Об этом информирует The Independent.

"Секретная служба США сообщила о попытке самоубийства мужчины после того, как он поджег себя у газона Белого дома", - говорится в сообщении.

Американская секретная служба отметила, что необходимую помощь мужчине оказали чиновники Службы национальных парков и Парковой полиции США.

Инцидент произошел после 12:00 по местному времени. Мужчине немедленно оказали первую медицинскую помощь, прежде чем отправить в больницу.