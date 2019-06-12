Минфин США ввел санкции против причастных к терроризму в Ираке

Новости мира: США расширяют санкционный список против лиц и компаний, связанных с финансированием терроризма в Ираке.

Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух физических лиц и одной компании, связанных с финансированием вооруженных формирований, действующих в Ираке под руководством иранского Корпуса стражей исламской революции.

Об этом официально проинформировали в среду в Минфине США.

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) ввел сегодня санкции против финансового канала Корпуса стражей исламской революции (КСИР), компании South Wealth Resources Company, которая перечисляла сотни миллионов долларов на вооружение иракских боевиков, действующих при поддержке КСИР", - отметили в Минфине.

В список ограничений попали также два физических лица из Ирака, связанные с этой незаконной схемой, которая также была направлена на обход санкций, введенных против иранских высокопоставленных чиновников и командиров.

Как заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин, правительство "принимает меры для блокирования иранских сетей контрабанды оружия, которые использовались как для вооружения региональных центров КСИР в Ираке, так и для обогащения представителей режима".

При этом минфин США призвал финансовый сектор Ирака и международную финансовую систему усилить противодействие длительной тактике обмана, которую использует Иран, чтобы избежать наказания от применения санкций США.