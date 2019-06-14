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Разведка США зафиксировала ядерную активность России

Разведка США зафиксировала ядерную активность России
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Россия проводила испытания ядерного оружия малой мощности.

Американская военная разведка выступила с новым сообщением по поводу проведения ядерных испытаний малой мощности в России.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Правительство США, в том числе разведывательное сообщество, полагает, что Россия проводила испытания ядерного оружия, создавшие энергетический выход", – утверждается в заявлении Разведывательного управления Министерства обороны США, которое было опубликовано в четверг.

Ведомство не уточнило никаких подробностей о предполагаемых испытаниях и не представило доказательств того, что они проводились.

Как отмечает издание, новое заявление Разведывательного управления можно расценить как более прямое обвинение в адрес России, по сравнению с недавним осторожным комментарием директора ведомства генерал-лейтенанта Роберта Эшли.

В мае Эшли заявил, что Россия, "вероятно", не придерживается "стандарта нулевой мощности" по ядерным испытаниям и, возможно, проводит испытания со взрывами выше субкритической мощности в рамках разработки более современных видов ядерного оружия.

Россия решительно отвергает обвинения Вашингтона.

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Новые обвинения прозвучали спустя день после того, как заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон встретилась в Праге с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить контроль над вооружениями.

Встреча не привела к каким-либо значимым договоренностям.

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После встречи Томпсон написала в Twitter, что подняла ряд вопросов, по которым США хотели бы вести более конструктивный диалог с Россией.

Перед майским заявлением Эшли газета The Wall Street Journal сообщила, что, по новым оценкам американской разведки, Россия, "вероятно", тестировала ядерное оружие с очень малой мощностью на архипелаге Новая Земля.

Пока неясно, основаны ли заявления Разведывательного управления на новых разведданных или на переосмыслении ранее полученной информации.

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США, РФ, Ядерное оружие, Ядерные испытания, Разведка США, Роберт Эшли.
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