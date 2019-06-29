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Авария поезда с химикатами произошла в тоннеле между США и Канадой

Авария поезда с химикатами произошла в тоннеле между США и Канадой
10:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Между США и Канадой был допущен сход с рельсов грузового поезда с химикатами.

В подводном туннеле, соединяющем американский штат Мичиган и канадскую провинцию Онтарио, сошел с рельсов грузовой поезд.

Как пишет канадский общественный вещатель CBC News, тоннель проходит между городами Сарния в Канаде и Порт-Гурон в США.

Вследствие инцидента один из вагонов получил повреждение и пролил 52 тыс. литров сульфура. Однако, по словам представителей компании-оператора железной дороги CN Rail, разлив был быстро локализован, поэтому угрозы этот разлив не представляет.

Всего из колеи сошли около 40 вагонов, большинство из которых транспортировали детали к автомобилям.

В США сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и бомбы

Сейчас на месте инцидента продолжаются спасательные работы, пока непонятным остается масштаб повреждений тоннеля и железнодорожного полотна, а также время, необходимое для восстановления работы важной транспортной артерии. Тоннель имеет только одну пару путей и еженедельно по ним проходит около 50 поездов, которые соединяют два важных промышленных региона.

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США, Поезд, Канада, Мичиган, Онтарио, Сход с рельсов.
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