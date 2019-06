Авария поезда с химикатами произошла в тоннеле между США и Канадой

В подводном туннеле, соединяющем американский штат Мичиган и канадскую провинцию Онтарио, сошел с рельсов грузовой поезд.

Как пишет канадский общественный вещатель CBC News, тоннель проходит между городами Сарния в Канаде и Порт-Гурон в США.

Вследствие инцидента один из вагонов получил повреждение и пролил 52 тыс. литров сульфура. Однако, по словам представителей компании-оператора железной дороги CN Rail, разлив был быстро локализован, поэтому угрозы этот разлив не представляет.

Всего из колеи сошли около 40 вагонов, большинство из которых транспортировали детали к автомобилям.

CN confirms train derailed at 4:30am when approx 40 cars left the track. 52000 litres of sulphuric acid was leaked and is now being contained. St. Clair River and public not in danger. pic.twitter.com/Z1DZgbrBI3

Update: Rail cars that are operating are being removed in groups from the track to clear way for the ones overturned in the tunnel. pic.twitter.com/MZAkKaBEXK

— Amy Dodge (@AmyDodgeCBC) 28 июня 2019 г.