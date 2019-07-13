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Палата представителей ограничила Трампа в праве начать войну с Ираном

Палата представителей ограничила Трампа в праве начать войну с Ираном
06:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: В палате представителей Конгресса США решили лишить Дональда Трампа права начать войну с Ираном.

Палата представителей Конгресса США приняла поправку об ограничении президента страны Дональда Трампа самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Ирана, сообщает в пятницу американская газета The New York Times.

Голосование по соответствующей поправке было проведено в рамках рассмотрения в палате военного бюджета на 2020 финансовый год.

В пользу ограничения права Трампа на начало военных действий против Ирана проголосовали 251 членов палаты, против него высказались 170.

Таким образом, палата представителей высказалась против использования администрацией Трампа федеральных бюджетных средств для финансирования военных действий США в отношении Ирана, если только войну против Ирана не объявит Конгресс или американским властям не придется задействовать специальное разрешение на подобную операцию.

В конце июня по аналогичной поправке было проведено голосование в Сенате США - в рамках сенатского проекта военного бюджета США. Сенаторы США заблокировали поправку к военному бюджету, которая ограничила бы американского президента в праве начать военную операцию против Ирана.

Трамп готовит ужесточение санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о том, что, по его мнению, ему не нужно одобрения Конгресса для любых "военных действий" против Ирана.

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США, Иран, Война, Конгресс США, Дональд Трамп.
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