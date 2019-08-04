Волна насилия в США: не менее семи раненых после стрельбы в Чикаго

Новости мира: В парке Чикаго произошла стрельба, 7 пострадавших, один — в критическом состоянии.

В ночь на воскресенье в одном из парков американского города Чикаго произошла стрельба, в результате которой пострадали 7 человек.

Об этом сообщает CBS. "В результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) пострадали семь человек. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в одном из парков в центре города. Очевидцы указывают на то, что выстрелы были произведены из машины, которая проезжала мимо", - говорится в сообщении. При этом состояние одного из них оценивается как критическое. В настоящее время преступник находится в розыске.

На данный момент сообщается, что полиция еще не задержала стрелка. Продолжаются мероприятия по его поиску.

Напомним, в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), которая произошла 3 августа, погибли 20 человек.

Позже стало известно о стрельбе в штате Огайо. Там погибло 9 человек, а также сам нападавший.