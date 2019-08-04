Волна насилия в США: не менее семи раненых после стрельбы в Чикаго

В ночь на воскресенье в одном из парков американского города Чикаго произошла стрельба, в результате которой пострадали 7 человек.
Об этом сообщает CBS.
"В результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) пострадали семь человек. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в одном из парков в центре города. Очевидцы указывают на то, что выстрелы были произведены из машины, которая проезжала мимо", - говорится в сообщении.
При этом состояние одного из них оценивается как критическое. В настоящее время преступник находится в розыске.
На данный момент сообщается, что полиция еще не задержала стрелка. Продолжаются мероприятия по его поиску.
Напомним, в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), которая произошла 3 августа, погибли 20 человек.
Позже стало известно о стрельбе в штате Огайо. Там погибло 9 человек, а также сам нападавший.