Скачать
Среда, 07.08.2019
Пересчет голосов: ЦИК установила дедлайн окружкому №210
Пересчет голосов: ЦИК установила дедлайн окружкому №210
Дом экс-президента Киргизии Атамбаева подвергся штурму
Дом экс-президента Киргизии Атамбаева подвергся штурму
Интер и Манчестер Юнайтед согласовали трансфер Лукаку
Интер и Манчестер Юнайтед согласовали трансфер Лукаку
Обнаружено четыре новых экзопланеты
Обнаружено четыре новых экзопланеты

Трамп не рассматривает вариант запрета штурмового оружия для населения

Трамп не рассматривает вариант запрета штурмового оружия для населения
20:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США.

Идея запретить гражданскому населению в США иметь автоматические штурмовые винтовки не имеет поддержки, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

С этим заявлением Трамп выступил перед поездкой в Эль-Пасо и Дейтон, где в минувшие выходные были отмечены инциденты с применением такого огнестрельного оружия.

"Я могу сказать вам, в данный момент политического стремления к этому нет", - цитируют западные СМИ слова президента в ответ на вопрос о возможности запрета этого типа оружия.

Он отметил, что в американском обществе, как никогда раньше, велико стремление не позволить психически нестабильным и "больным" людям приобретать оружие.

"Я никогда не видел стремления к этому настолько сильного, как сейчас. Однако я не видел этого же в отношении определенных типов оружия", - пояснил президент.

На выходных в США произошли два чрезвычайных происшествия в Техасе и Огайо. Рано утром в воскресенье в результате стрельбы в городе Дейтон были убиты 10 человек, включая нападавшего, а еще 16 получили ранения.

Инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, где были убиты 21 человек, и еще 26 человек получили ранения.

Стрельба в Техасе: Трамп требует смертной казни

Предполагаемый стрелок является выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.

Позднее Трамп призвал демократов и республиканцев в Конгрессе США ужесточить законы о продаже оружия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Оружие, Дональд Трамп, Штурмовые винтовки, Население США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День ангела Анны: значение имени и СМС поздравления
02 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Трогательные поздравления с днем рождения на 7 августа
04 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
05 Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Фейгин: Сущенко согласился отбыть наказание в Украине
Фейгин: Сущенко согласился отбыть наказание в Украине
Зеленский в Турции: Крым обязательно возвратится в Украину
Зеленский в Турции: Крым обязательно возвратится в Украину
Украина осудила действия РФ, которые прекратили ДРСМД
Украина осудила действия РФ, которые прекратили ДРСМД
Продолжение &quot;Дэдпула&quot; не получит рейтинг R
Продолжение "Дэдпула" не получит рейтинг R
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь