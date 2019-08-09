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Пятница, 09.08.2019
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Трамп назначил нового директора Нацразведки

Трамп назначил нового директора Нацразведки
10:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира:Джохеф Магуайр будет исполнять обязанности директора Нацразведки после увольнения Сью Гордона.

Президент США Дональд Трамп заявил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра и отставке заместителя директора Сью Гордон.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп.

Он добавил, что адмирал Магуайр имеет долгую и выдающуюся карьеру в армии. Он командовал на всех уровнях, включая Командование спецопераций ВМС США. Также работал научным сотрудником Гарвардского университета.

Кроме того, Трамп заявил об отставке заместителя директора Национальной разведки США Сьюзен Гордон, которая состоится 15 срепня.

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"Сью объявила, что покинет пост 15 августа, что совпадает с датой увольнения Дэна Коутса (нынешний директор Нацразведки США)", - заявил Трамп.

Ранее на должность директора Нацразведки США претендовал конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, но он решил снять с рассмотрения свою кандидатуру.

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США, Дональд Трамп, Джозеф Мкгуайр, Сьюзен Гордон.
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