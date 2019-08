Трамп назначил нового директора Нацразведки

Президент США Дональд Трамп заявил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра и отставке заместителя директора Сью Гордон.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп.

I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished....

