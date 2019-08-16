Трамп: Мы не хотим, чтобы оружием владели сумасшедшие

Новости мира:Президент считает, что главная опасность заключается в том, что оружие оказывается в руках у психически нездоровых людей.

Президент Дональд Трамп предложил открыть в США новые психиатрические больницы.

Как заявил президент США, он поддерживает идею ужесточения проверок в отношении покупателей оружия, однако, по его словам, в большинстве случаев массовую стрельбу инициируют психически нездоровые люди, передает Голос Америки.

Трамп заявил, что он разговаривал с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и другими республиканцами о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия. По его словам, коллеги по партии "не хотят, чтобы доступ к оружию имели безумные, опасные, действительно плохие люди".

"Мы не хотим, чтобы оружием владели сумасшедшие. Это они. Они нажимают на курок. Пистолет не стреляет сам по себе. Они нажимают на курок. Мы должны обратить самое пристальное внимание на психические заболевания", - заявил Трамп.

Он добавил, что общество должно вспомнить об этой проблеме и напомнил, что в 1960-х - 1970-х годах в США были закрыты множество психиатрических больниц. Их пациентов отпустили домой, оставив без лечения.

По словам президента, необходимо создать новые лечебные заведения такого типа для оказания помощи психически больным людям. "Мы не должны допустить, чтобы они оставались на улице", - подчеркнул Трамп.