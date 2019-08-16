Тейлор назвал необходимые реформы для Украины

Новости мира:На сегодняшний день Вашингтон видит наибольшие проблемы в Украине в правосудии и на рынке земли.

В число самых главных изменений, которые Украина должна реализовать, входят реформы правосудия и рынка земли.

Об этом временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор заявил в интервью "Европейской правде".

"Я поставил бы реформу правосудия на первое место. Нужны новые судьи, новый уровень их квалификации. Судам должны доверять украинские граждане", - заявил Тейлор.

Однако вернуть доверие к судам будет возможно только в случае объективности принимаемых решений, и если они будут основаться "на праве, а не на деньгах", добавил дипломат.

На втором месте по важности он назвал земельную реформу.

"Более десяти лет назад, когда я был послом, мы так же говорили о земельной реформе! Это не будет простым решением, но оно необходимо! Это поможет росту экономики, что означает и новые рабочие места, и рост доходов", - сказал Тейлор.