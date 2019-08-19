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Помпео приедет на СБ ООН по Ближнему Востоку

Помпео приедет на СБ ООН по Ближнему Востоку
07:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В среду, 20 августа, состоится очередное заседание Совета Безопасности ООН.

Госсекретарь США Майк Помпео 20 августа примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и президентом Сербии Александром Вучичем.

"Майк Помпео отправится в Нью-Йорк 20 августа, чтобы принять участие в заседании Совбеза ООН, на котором будут обсуждаться проблемы мира и безопасности на Ближнем Востоке. Госсекретарь также встретится с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем и президентом Сербии Александром Вучичем", - написала в твиттере руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус.

В свою очередь, Помпео написал в твиттере, что обсудит с Гутеррешем "способы выработки совместных решений США и ООН для борьбы с глобальными вызовами".

Гутерреш осудил теракт на свадьбе в Кабуле

Напомним,  18 августа на свадьбе в Кабуле, куда были приглашены более тысячи гостей, подорвался смертник. В результате взрыва, который прогремел на свадьбе в столице Афганистана Кабуле, погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения. Ответственность за взрыв на себя взяла экстремистская группировка ИГИЛ.

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ООН, СБ ООН, Майк Помпео.
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